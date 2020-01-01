В США родила ребенка женщина, которой пересадили матку от умершего донора

В США женщина, которой пересадили матку от умершего донора, родила ребенка. Малыш совершенно здоров, родители считают его появление на свет настоящим чудом.

Роды состоялись еще в ноябре, но врачи из Penn Medicine в Филадельфии сообщили о них только в четверг, 9 января.

33-летняя жительница Пенсильвании Дженнифер Гобрехт стала второй женщиной, которая родила ребенка после трансплантации матки именно от умершего донора. Всего же после пересадки органа жизнь детям подарили около десяти женщин. Но всем им пересаживали матки от живых доноров.

Первые успешные роды в США после пересадки матки от умершего донора произошли в клинике Кливленда в штате Огайо в прошлом году.

Гобрехт родилась на свет с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстнера-Хаузера, генетической аномалией, которая влияет на репродуктивную систему женщины. У Дженнифер была так называемая подростковая матка (недоразвитая), из-за чего она никогда не могла выносить и родить ребенка. Когда появился шанс пересадки органа от умершего донора, она вместе с мужем сразу же дала согласие.

И вот в ноябре счастливые родители смогли взять на руки малыша. У них родился мальчик, назвали его Бенджамин, сообщает NBC.

Отметим, что рождение этого ребенка является первым в клиническом исследовании по трансплантации матки в Penn Medicine, в котором активно участвуют пациенты и покрывается стоимость пересадки. А оценивается она в полмиллиона долларов.