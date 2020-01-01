В Индии мужчина много лет живет с опухолями по всему телу

Сегодня, 17:02

Александр Зуев

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В Индии мужчина много лет живет с опухолями по всему телу

У 65-летнего Дивакара Бизоя, бывшего фермера, а ныне безработного (землевладельцы перестали сдавать ему площади в аренду), проживающего в одной из сельских областей Индии, всё тело покрыто доброкачественными опухолями разных размеров. Первые небольшие «шишечки» появились около 15 лет назад. А за несколько месяцев их стало так много, что он стал стесняться выходить на улицу. Сегодня на теле Бизоя находятся несколько тысяч мелких и 4 крупных опухолей.

  

«Причиной такой аномалии считают редкое генетическое заболевание нейрофиброматоз, при котором нарушается рост клеток нервной системы и появляются опухоли, образованные нервной тканью», – пишет издание Sun

Теперь, если мужчине нужно выйти из дома, он надевает на себя просторные одежды, а на голову – балаклаву, поскольку окружающие «шарахаются» от него как от чумного. Им невозможно объяснить, что болезнь незаразная, сетует Бизой. 

По словам врачей, медицина в данном случае бессильна. Единственное, что можно сделать, это поэтапно удалять самые проблемные опухоли.

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