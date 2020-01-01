Дочь Сулеймани Зейнаб предрекла США и Израилю «темные дни»

Дочь погибшего в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб во время похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля сейчас наступают «темные дни» в связи со смертью ее отца, сообщает Reuters.

«Дня них наступают «темные дни». Сумасшедший Трамп, не думай, что все закончилось мученической смертью моего отца», — сказала она.

Напомним, генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада (Ирак) ракетным ударом американских ВВС по личному приказу Дональда Трампа. В Вашингтоне эту спецоперацию объяснили тем, что генерал Сулеймани готовил нападения на американские объекты.

В ответ верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал жестко отомстить за смерть иранского генерала.