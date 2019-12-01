В Аргентине пилоты «Сессны» выполнили аварийную посадку на кукурузное поле

Сегодня, 09:42

Александр Зуев

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В Аргентине пилоты «Сессны» выполнили аварийную посадку на кукурузное поле

В субботу пилоты частного самолета Cessna C560X LV-FQD с девятью пассажирами на борту произвели экстренную посадку в сельской местности прямо на кукурузное поле. Инцидент произошел в нескольких километрах от Мар-дель-Плата (провинция Буэнос-Айрес, Аргентина). 

 

Посадка выполнена на «брюхо» (без выпуска шасси). Судя по фотографиям, машина проскользила по мягкой земле несколько сот метров. Погибших нет, о пострадавших также не сообщается. Все пассажиры и члены экипажа выбрались из салона самостоятельно. Позже на поле появились спасатели, полиция и машины скорой помощи. 

По данным «Насьон», пилоты приняли решение об экстренной посадке после отказа одного из двигателей.

Аргентина самолет аварийная посадка

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