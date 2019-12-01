В Аргентине пилоты «Сессны» выполнили аварийную посадку на кукурузное поле

В субботу пилоты частного самолета Cessna C560X LV-FQD с девятью пассажирами на борту произвели экстренную посадку в сельской местности прямо на кукурузное поле. Инцидент произошел в нескольких километрах от Мар-дель-Плата (провинция Буэнос-Айрес, Аргентина).

Посадка выполнена на «брюхо» (без выпуска шасси). Судя по фотографиям, машина проскользила по мягкой земле несколько сот метров. Погибших нет, о пострадавших также не сообщается. Все пассажиры и члены экипажа выбрались из салона самостоятельно. Позже на поле появились спасатели, полиция и машины скорой помощи.

По данным «Насьон », пилоты приняли решение об экстренной посадке после отказа одного из двигателей.