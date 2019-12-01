Киеву удалось взыскать первый штраф с иностранной компании, чей самолет пролетел над Крымом

Юристы украинской Госавиаслужбы регулярно выписывают штрафы за несанкционированные пролеты гражданских лайнеров над Крымским полуостровом. Украина прервала авиасообщение с Крымом еще в 2015-м, и с тех пор предъявила различным перевозчикам претензий на сумму более $560 млн.

Но заплатить согласилась пока только одна компания – казахстанская Euro-Asia Air. Ее самолет был зафиксирован над Крымом 8 августа. Сумма штрафа – около $6 тыс. (136 тыс. грн.).

Видимо, это решение казахстанского перевозчика об оплате штрафных санкций стало неожиданностью, прежде всего, для самого Киева, который поспешил рассказать миру о своей новой победе.