Киеву удалось взыскать первый штраф с иностранной компании, чей самолет пролетел над Крымом

Сегодня, 13:44

Александр Зуев

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Киеву удалось взыскать первый штраф с иностранной компании, чей самолет пролетел над Крымом

Юристы украинской Госавиаслужбы регулярно выписывают штрафы за несанкционированные пролеты гражданских лайнеров над Крымским полуостровом. Украина прервала авиасообщение с Крымом еще в 2015-м, и с тех пор предъявила различным перевозчикам претензий на сумму более $560 млн. 

Но заплатить согласилась пока только одна компания – казахстанская Euro-Asia Air. Ее самолет был зафиксирован над Крымом 8 августа. Сумма штрафа – около $6 тыс. (136 тыс. грн.). 

Видимо, это решение казахстанского перевозчика об оплате штрафных санкций стало неожиданностью, прежде всего, для самого Киева, который поспешил рассказать миру о своей новой победе. 

«Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен», – говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
Украина Крым полеты

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