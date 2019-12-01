В городе штата Висконсин разрешили играть в снежки

Жители города Уосо (Висконсин, США) поздравляют друг друга с победой – им разрешили играть в снежки впервые за 57 лет. Видимо, властям надоели ежегодные нападки прессы под Новой год, высмеивающий нелепый закон и называющей Уосо самым плохим американским городом.

Закон, запрещающий кидать (метать) в людей стрелы, камни, снежки и всё остальное, что можно бросить, появился в 1962-м. За нарушение – штраф. С тех пор над местными властями не издевался только ленивый, пишет New York Times .

Недавно замначальника полиции записал видеообращение, в котором сообщил, что «снежок» из закона изымается. Причем видео записано на фоне играющих в снежки полицейских. В конце записи замначальника сам слепил снежок и бросил его в мэра. Снежок попал прямо в голову.