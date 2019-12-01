Американка после использования осветляющего крема для лица стала инвалидом

47-летняя американка стала абсолютно беспомощной после того, как воспользовалась осветляющим антивозрастным кремом для лица. Она получила сильнейшее отравление метилртутью. Это вещество еще более токсичное, нежели сама ртуть.

Ядовитое органическое соединение на основе ртути в организм попало именно через косметическое средство - об этом говорится в отчете Управления по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC).

47-летняя гражданка США хотела выглядеть гораздо моложе своих лет. Женщина приобрела антивозрастной крем для лица с осветляющим эффектом. После его использования в течение нескольких лет женщина утратила способность разговаривать. Кроме того, ее походка стала шаткой и неустойчивой, нарушилась острота зрения.

На момент, когда пострадавшую с отравлением метилртутью госпитализировали, у нее уже успел развиться делирий. На больничной койке американка провела несколько месяцев - токсичное вещество было полностью выведено из ее организма.

Тем не менее, женщина до сих пор остается немощной - она не в состоянии сама себя обслужить.

Крем, которым пользовалась пострадавшая, был исследован. В лаборатории обнаружили в нем опасную концентрацию метилртути - 12 г/л. Концентрация метилртути в организме женщины составляет 2620 мкг/л, тогда как нормальный показатель - меньше 2 мкг/л.