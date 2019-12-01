Порошенко и десятки других депутатов Рады оштрафованы за прогулы

Сегодня, 12:38

Александр Зуев

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Порошенко и десятки других депутатов Рады оштрафованы за прогулы

Экс-президент Порошенко попал в «черный» список прогульщиков. Вместе с ним в этом списке оказался глава «Слуги народа» Корниенко и еще 79 нардепов – нарушителей внутреннего распорядка парламента, сообщает Украина.ру

Размер штрафа на каждого составил 30 тыс. грн. (80 тыс. руб.). Именно такая сумма ежемесячно выплачивается депутатам на расходы, связанные с их служебной деятельностью. Согласно принятому в сентябре закону, парламентарий лишается этих денег, если в течение месяца пропустил без уважительных причин не менее трети заседаний. 

«В соответствии с распоряжением главы Верховной рады Украины, за ноябрь 2019 года прекращено возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, 81 народному депутату Украины на сумму 3 млн 60 тыс. грн.», – говорится в сообщении управления Рады. 

Указанная сумма будет списана в доход государства.

Украина Рада прогулы штраф

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