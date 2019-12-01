Российские военные заняли оставленный американцами опорный пункт близ сирийской Ракки

Подразделение военной полиции РФ, обеспечивающее правопорядок и безопасность сирийского населения, приспособило для своих нужд оставленный американцами опорный пункт в 26-ти км от Ракки, являвшейся в свое время столицей лжехалифата «Исламское государство» (организация запрещена в РФ), сообщает РИА Новости .

Россияне облюбовали данное сооружение из-за его удачного расположения – на перекрестке автомобильных дорог, соединяющих Ракку с центральной и северной частями страны.

«К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей», – сказал накануне представитель военной полиции после поднятия над опорным пунктом российского флага.

Ранее местные сирийские власти сообщили, что пока опорный пункт занимали американцы, боевики спокойно провозили по дорогам оружие.