В попытках отвлечь внимание СМИ от турецкой ЧВК SADAT, направляющейся в Ливию, президент Турции заявляет о якобы присутствии на территории республики ЧВК «Вагнер».
25 декабря Реджеп Эрдоган рассказал о российском ЧВК. Предоставлять какие-либо доказательства своих слов он посчитал излишним.
Примечательно, что совсем недавно Анкарой было подписано соглашение по морским зонам в Средиземном море с ливийским «правительством». Более того, глава Турции заявил, что, если так называемое Правительство национального согласия попросит, он будет готов отправить в республику свои войска.
Журналисты ФАН опубликовали большую статью, где подробно изложено, как Турция направляет в Ливийскую республику боевиков из Сирии, чтобы те воевали за ливийское «правительство». Кроме того, террористы ПНС получают оружие от Анкары. Есть веские основания полагать, что Эрдоган прикрывает собственные действия на территории республики, делая вбросы о ЧВК «Вагнера».
Кризисная ситуация в республике сохраняется с 2011 года - после свержения и убийства главы Ливии Муаммара Каддафи. На данный момент под руководством легитимного парламента находится большая часть страны. Однако столица Триполи все еще подконтрольна террористам ПНС.
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