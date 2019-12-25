Президент Турции ищет в Ливии ЧВК «Вагнера» и прячет ЧВК SADAT

В попытках отвлечь внимание СМИ от турецкой ЧВК SADAT, направляющейся в Ливию, президент Турции заявляет о якобы присутствии на территории республики ЧВК «Вагнер».

25 декабря Реджеп Эрдоган рассказал о российском ЧВК. Предоставлять какие-либо доказательства своих слов он посчитал излишним.

Примечательно, что совсем недавно Анкарой было подписано соглашение по морским зонам в Средиземном море с ливийским «правительством». Более того, глава Турции заявил, что, если так называемое Правительство национального согласия попросит, он будет готов отправить в республику свои войска.

Журналисты ФАН опубликовали большую статью, где подробно изложено, как Турция направляет в Ливийскую республику боевиков из Сирии , чтобы те воевали за ливийское «правительство». Кроме того, террористы ПНС получают оружие от Анкары. Есть веские основания полагать, что Эрдоган прикрывает собственные действия на территории республики, делая вбросы о ЧВК «Вагнера».

Кризисная ситуация в республике сохраняется с 2011 года - после свержения и убийства главы Ливии Муаммара Каддафи. На данный момент под руководством легитимного парламента находится большая часть страны. Однако столица Триполи все еще подконтрольна террористам ПНС.