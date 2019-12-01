Отлучила от двора? Со тола Елизаветы II исчезла фотография принца Гарри

Слушая поздравления Елизаветы II с Рождеством, бртанцы не увидели на столе королевы нескольких фотографий, в том числе фото ее любимчика – внука Гарри. Как отмечает Британская пресса, этот год выдался непростым для королевской семьи – склоки, разоблачения и разочарования. Сама Королева назвала его «ухабистым», сообщает ресурс «Актуальные новости ».

На столе также не нашлось места для фотографий жены принца Гарри – Меган и их сына Арчи, а также для принца Эндрю, бросившего тень на семью своим участием в сексуальном скандале.

Что касается Меган, то Елизавета, скорее всего, не простила ей слов о том, как тяжело жить в королевской семье.

Ранее СМИ сообщали, что Гарри вмести с семьей планирует провести Рождественские праздники за пределами Великобритании.