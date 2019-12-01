Две трети украинцев не поддержали идею переноса Рождества на декабрь

На Украине не поддержали идею праздновать Рождество вместе с католиками 25 декабря. Против высказались две трети (64%) опрошенных. Высказались за перенос даты праздника – 25%. Остальные затруднились с ответом.

При этом исследователи группы «Рейтинг », проводившие опрос, отметили, что число проголосовавших за перенос увеличилось с 2016 года на 10%, количество тех, кто не поддерживает идею, уменьшилось на 5%.

Если говорить о регионах, то больше всего за перенос Рождества ратуют в западных областях Украины. Там голоса разделились примерно поровну: 43% – «за», и столько же – «против».

Опрос проводился в первой декаде декабря, всего в нем приняли участие более 2 тыс. респондентов.