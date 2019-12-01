Две трети украинцев не поддержали идею переноса Рождества на декабрь

Сегодня, 17:29

Александр Зуев

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Две трети украинцев не поддержали идею переноса Рождества на декабрь

На Украине не поддержали идею праздновать Рождество вместе с католиками 25 декабря. Против высказались две трети (64%) опрошенных. Высказались за перенос даты праздника – 25%. Остальные затруднились с ответом. 

При этом исследователи группы «Рейтинг», проводившие опрос, отметили, что число проголосовавших за перенос увеличилось с 2016 года на 10%, количество тех, кто не поддерживает идею, уменьшилось на 5%. 

Если говорить о регионах, то больше всего за перенос Рождества ратуют в западных областях Украины. Там голоса разделились примерно поровну: 43% – «за», и столько же – «против». 

Опрос проводился в первой декаде декабря, всего в нем приняли участие более 2 тыс. респондентов.

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