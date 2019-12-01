В Одессу зашел американский эсминец Ross

Во вторник утром командование ВМС Украины в одесском порту встретило американский эсминец USS Ross. Цель визита ракетного корабля – укрепление военного сотрудничества между странами альянса и Украиной.
Ресурс подсчитал: в текущем году в Черное море заходило 13 боевых кораблей Североатлантического блока.
USS Ross – ранняя версия эсминцев типа «Арли Берк». Корабль передан флоту в 1996 году, базируется в Норфолке. Водоизмещение – 8,7 тыс. т, длина – около 154 м, максимальная скорость – 32 узла. Имеет на вооружении крылатые ракеты «Томагавк», противокорабельные, зенитные и противолодочные управляемые ракеты.
Комментировать