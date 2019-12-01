В Одессу зашел американский эсминец Ross

Во вторник утром командование ВМС Украины в одесском порту встретило американский эсминец USS Ross. Цель визита ракетного корабля – укрепление военного сотрудничества между странами альянса и Украиной.

«Около 9:00 (10:00 мск) на рейде <...> произошла встреча с лоцманским катером, а в 10:00 (11:00 мск) он был пришвартован к причалу 1-К, что на Карантинном молу», – сообщил одесский ресурс « Думская ».

Ресурс подсчитал: в текущем году в Черное море заходило 13 боевых кораблей Североатлантического блока.

USS Ross – ранняя версия эсминцев типа «Арли Берк». Корабль передан флоту в 1996 году, базируется в Норфолке. Водоизмещение – 8,7 тыс. т, длина – около 154 м, максимальная скорость – 32 узла. Имеет на вооружении крылатые ракеты «Томагавк», противокорабельные, зенитные и противолодочные управляемые ракеты.