Лукашенко: Москва должна компенсировать Беларуси потери от чернобыльской катастрофы

Сегодня, 15:41

Александр Зуев

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Лукашенко: Москва должна компенсировать Беларуси потери от чернобыльской катастрофы

России нужно прекратить «закручивать гайки» и торговаться по ценам на углероды, пора уже начать помогать братскому народу, пострадавшему от аварии на Чернобыльской АЭС. Из всех государств Беларусь больше всех пострадала от этой катастрофы, считает Лукашенко. 

Белорусский президент напомнил, что РФ является правопреемницей Советского Союза, поэтому именно она и должна компенсировать убытки. 

«Чернобыльскую АЭС Белоруссия не строила, не эксплуатировала и не взрывала. А 80 процентов горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область, немного на Украину», – цитирует Лента.ру Александра Лукашенко. 

Он отметил, что республика до сих пор не преодолела негативные последствия. Люди, живущие у зоны отчуждения по-прежнему не могут отапливать дома дровами из местного леса из-за радиации. А Москва вместо помощи, сегодня «за $10 за газ торгуется», добавил президент.      

Беларусь Александр Лукашенко Россия

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  • Ему бы к Украине обратиться это они себе устроили диверсию.
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