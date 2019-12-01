В Киеве заявили, что отмена выезда в РФ по внутренним паспортам предотвратит бегство украинцев

Киев приостанавливает действие договоренностей с РФ, в которых прописаны условия безвизовых поездок граждан: с 1-го марта украинцы смогут пересекать границу с соседним государством только по иностранным биометрическим паспортам. По словам главы МИД Украины, это нововведение в разы повысит уровень контроля и не позволит сбежать из страны правонарушителям.

«Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Российскую Федерацию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем», – написал глава МИД Пристайко в своем « Твиттере ».

Кроме того, биометрический паспорт является гарантией действенной помощи гражданам за границей со стороны украинских консулов без проведения дополнительных проверок, добавил министр.

Ранее украинские политологи назвали «паспортную» инициативу дискриминацией граждан со стороны своего же государства.