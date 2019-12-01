Прожили счастливо 70 лет и умерли в один день

Супружеская пара из Мичигана (США) Лес и Фреда прожили вместе 70 долгих лет. Они познакомились в школе и впервые поцеловались на выпускном вечере. Свадьбу сыграли в 1949-м. В этом году им исполнилось по 90 лет.

Фреда много лет проработала менеджером в химчистке, а ее муж сначала служил в ВВС США, а затем в полиции штата.

По данным The Sun , ссылающегося на родственников супругов, Фреда, выйдя на пенсию, стала прекрасной домохозяйкой, а Сет копался в саду и постоянно что-то мастерил для дома. Дети и внуки не помнят, чтоб старики ссорились, они всё время были вместе.

Умирали старики тоже вместе – в хосписе, в одной палате. Сначала не стало Фреды, а через 20 минут – Леса.