По британским городам бродят тысячи голодных ежат

Вчера, 16:00

Александр Зуев

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По британским городам бродят тысячи голодных ежат

Несмотря на то, что еж – ночное животное, тысячи их представителей в дневное время бродят по городским улицам. Причина этого явления – голод. Они не умеют уходить от опасности, а потому часто попадают в неприятные истории. 

По словам биологов, нынешнее лето выдалось особенно дождливым, поэтому жизненный цикл ежей нарушился, приплод они принесли позже обычного. Родившиеся ежата не успели отъесться пред тем как залечь в зимнюю спячку, и теперь им не до сна – они бродят близ человеческого жилья в надежде найти съестное, пишет BBC News

Ветеринарные лечебницы переполнены. Неравнодушные прохожие продолжают нести туда пострадавших ежат, вес которых порой не достигает и 200 граммов. Ветеринары обратились к гражданам с просьбой приносить консервы для животных, например собачьи.

Британия ежи

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