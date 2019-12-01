По британским городам бродят тысячи голодных ежат

Несмотря на то, что еж – ночное животное, тысячи их представителей в дневное время бродят по городским улицам. Причина этого явления – голод. Они не умеют уходить от опасности, а потому часто попадают в неприятные истории.

По словам биологов, нынешнее лето выдалось особенно дождливым, поэтому жизненный цикл ежей нарушился, приплод они принесли позже обычного. Родившиеся ежата не успели отъесться пред тем как залечь в зимнюю спячку, и теперь им не до сна – они бродят близ человеческого жилья в надежде найти съестное, пишет BBC News .

Ветеринарные лечебницы переполнены. Неравнодушные прохожие продолжают нести туда пострадавших ежат, вес которых порой не достигает и 200 граммов. Ветеринары обратились к гражданам с просьбой приносить консервы для животных, например собачьи.