У жителя Ровно обнаружили огромный арсенал оружия и боеприпасов

В ходе расследования покушения на одного из судей города Ровно (Украина) полиция вышла на местного жителя, в гараже у которого обнаружила рекордный по своим масштабам арсенал оружия и боеприпасов, в общей сложности более 10200 единиц.

«В том числе изъято 70 гранат, 27 электродетонаторов, 6 тротиловых шашек, 4,5 килограмма тротила, 2 килограмма пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 ручных противотанковых гранатометов», – говорится в сообщении Национальной полиции.

Кроме того, обнаружены несколько автоматов АК, винтовки, десятки пистолетов и револьверов, а также более 10-ти тыс. патронов.

Помимо прочего правоохранителями изъято несколько поддельных госномеров для автомобилей и сделанные от руки записи с указанием установочных данных лиц, на которых уже совершены либо планировалось совершить нападения. Задержанный арестован. Ведется следствие.