У жителя Ровно обнаружили огромный арсенал оружия и боеприпасов

В ходе расследования покушения на одного из судей города Ровно (Украина) полиция вышла на местного жителя, в гараже у которого обнаружила рекордный по своим масштабам арсенал оружия и боеприпасов, в общей сложности более 10200 единиц.
Кроме того, обнаружены несколько автоматов АК, винтовки, десятки пистолетов и револьверов, а также более 10-ти тыс. патронов.
Помимо прочего правоохранителями изъято несколько поддельных госномеров для автомобилей и сделанные от руки записи с указанием установочных данных лиц, на которых уже совершены либо планировалось совершить нападения. Задержанный арестован. Ведется следствие.
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