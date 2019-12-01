У жителя Ровно обнаружили огромный арсенал оружия и боеприпасов

Сегодня, 09:42

Александр Зуев

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У жителя Ровно обнаружили огромный арсенал оружия и боеприпасов

В ходе расследования покушения на одного из судей города Ровно (Украина) полиция вышла на местного жителя, в гараже у которого обнаружила рекордный по своим масштабам арсенал оружия и боеприпасов, в общей сложности более 10200 единиц.

  

«В том числе изъято 70 гранат, 27 электродетонаторов, 6 тротиловых шашек, 4,5 килограмма тротила, 2 килограмма пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 ручных противотанковых гранатометов», – говорится в сообщении Национальной полиции. 

Кроме того, обнаружены несколько автоматов АК, винтовки, десятки пистолетов и револьверов, а также более 10-ти тыс. патронов.

  

Помимо прочего правоохранителями изъято несколько поддельных госномеров для автомобилей и сделанные от руки записи с указанием установочных данных лиц, на которых уже совершены либо планировалось совершить нападения. Задержанный арестован. Ведется следствие.

Украина арсенал изъятие

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