Пьют, грабят, убивают: украинская преступность в Польше выросла в 2,5 раза

За последние годы число преступлений в Польше, совершенных украинскими гастарбайтерами увеличилось в 2,5 раза. Согласно статистике, чаще всего ими совершаются хулиганства, кражи, грабежи и убийства. Среди находящихся на польской территории иностранцев они занимают в этом деле первое место.
Причем жертвами их нападений становятся не только поляки, но и сограждане. Так недавно в н. п. Доброславов полицейские обнаружили трупы 2-х украинцев с многочисленными ножевыми ранениями. Оказалось, что убил их соотечественник с целью хищения заработанных ими денег.
Он добавил, что состав гастарбайтеров в настоящее время кардинально изменился: если раньше в Польшу ехали на заработки, по большей части, женщины то теперь это – молодые мужчины в возрасте от 20-ти до 30 лет.
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