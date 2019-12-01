Пьют, грабят, убивают: украинская преступность в Польше выросла в 2,5 раза

Вчера, 16:55

Александр Зуев

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Пьют, грабят, убивают: украинская преступность в Польше выросла в 2,5 раза

За последние годы число преступлений в Польше, совершенных украинскими гастарбайтерами увеличилось в 2,5 раза. Согласно статистике, чаще всего ими совершаются хулиганства, кражи, грабежи и убийства. Среди находящихся на польской территории иностранцев они занимают в этом деле первое место. 

Причем жертвами их нападений становятся не только поляки, но и сограждане. Так недавно в н. п. Доброславов полицейские обнаружили трупы 2-х украинцев с многочисленными ножевыми ранениями. Оказалось, что убил их соотечественник с целью хищения заработанных ими денег. 

«Чаще всего сюда приезжают жители сел без образования. Им нечем заняться в нерабочее время. <…> Сначала выпьют, потом выясняют отношения. Могут и с поляками подраться, те тоже не уступают, часто провоцируют драку, потому что находятся на своей территории», – цитирует РИА Новости жителя Львова по имени Владислав, который несколько лет работал в Польше. 

Он добавил, что состав гастарбайтеров в настоящее время кардинально изменился: если раньше в Польшу ехали на заработки, по большей части, женщины то теперь это – молодые мужчины в возрасте от 20-ти до 30 лет.   

Украина Польша гастарбайтеры

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