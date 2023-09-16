Китаю прогнозируют наихудший кризис на рынке жилья

Сегодня, 11:54

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Китаю прогнозируют наихудший кризис на рынке жилья
Фото из открытых источников

Китайский рынок жилья движется к новому кризису, который может стать наихудшим для страны на данный момент, пишет «The Wall Street Journal».

Банкротство крупной девелоперской компании «China Evergrande Group» два года назад спровоцировало волну дефолтов застройщиков, и проблемы отрасли негативно сказались на экономике Китая в целом. Теперь в сложном положении оказался крупнейший частный девелопер Китая — «Country Garden Holdings». В отличие от «Evergrande», проблемы которого были вызваны чрезмерной расточительностью, трудности «Country Garden» связаны с уходом инвесторов и покупателей с рынка недвижимости.

Ситуация с «Country Garden» может создать гораздо более серьезные проблемы для экономики КНР, чем дефолт «Evergrande» в 2021 году, отмечает WSJ. Значительная часть операций «Country Garden» сосредоточена в промышленных зонах, которые были двигателем роста китайской экономики в лучшие времена. Теперь эти регионы испытывают финансовые трудности и сталкиваются с оттоком жителей, в связи с чем им, вероятно, будет сложно справиться с крахом крупного застройщика.

Экономисты ожидают, что проблемы рынка жилой недвижимости будут негативно сказываться на потребительском доверии, и это затянет спад активности в секторе. На долю недвижимости и смежных отраслей приходится примерно четверть ВВП Китая.

«Вся отрасль в беде», — говорит профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф.

Особенно серьезные проблемы испытывают небольшие и средние по размеру города.

Объемы строительства в течение нескольких лет превышали спрос, что привело к огромному избытку жилья. Теперь рынку необходима корректировка, отмечает Рогофф.

«Как не допустить, чтобы население Китая впало в панику, когда увидит, что значительная часть его благосостояния может обрушиться? Это непросто», — сообщил эксперт.

По состоянию на 30 июня «Country Garden» была вовлечена в более чем 3 тысячи проектов, включающих миллионы домов. Общий объем обязательств компании, включая проданные, но не сданные дома, долги перед поставщиками и банками, а также облигации, оценивается в $186 млрд. При этом их основная часть должна быть погашена в течение года.

В прошлом месяце «Country Garden» пропустила выплаты процентов на сумму $22,5 млн по двум выпускам долларовых бондов, однако смогла найти средства, чтобы произвести их в течение 30-дневного льготного периода, избежав дефолта. Китайские кредиторы предоставили компании отсрочку для выплат по некоторым из юаневых бондов.

Продажи новых домов «Country Garden» в августе упали на 70% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Если продажи не восстановятся, застройщику грозит дефолт, предсказывают аналитики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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Китаю прогнозируют наихудший кризис на рынке жилья

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