Падение доходов жителей Америки связывают с Украиной

Сегодня, 20:24

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Падение доходов жителей Америки связывают с Украиной
Фото из открытых источников

Доходы американцев снижаются уже третий год подряд из-за эпидемии коронавируса, а также роста цен на энергоносители, образовавшегося из-за военных действий на территории Украины. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что средний доход домохозяйства жителей Соединенных Штатов с поправкой на инфляцию снизился в 2022 году на 2,3%, до 74,58 тысяч долларов. Согласно данным Бюро переписи населения страны, этот показатель снизился на 4,7% по сравнению со значениями 2019 года.

В июне прошлого года рост цен в США оказался максимальным за 40 лет — инфляция достигла 9,1 процента. Затем, благодаря усилиям Федеральной резервной системы США (аналога ЦБ), она начала замедляться. За полтора года регулятор поднимал процентные ставки 11 раз, и в июле они выросли до 22-летнего максимума в 5,25-5,5 процента, что не помешало потребительским ценам подняться впервые за 13 месяцев на 3,2 процента по сравнению с показателем годичной давности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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