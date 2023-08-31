«Global Times»: Китай даст силовой ответ на военную помощь США Тайваню

Сегодня, 13:54

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«Global Times»: Китай даст силовой ответ на военную помощь США Тайваню
Фото из открытых источников

Китай не станет игнорировать тот факт, что США предоставляют Тайваню военную помощь, пишет издание «Global Times». Ранее в Вашингтоне заявили о планах предоставить Тайваню военную поддержку. 

В статье сказано, что США переступили порог и перешли красную линию во вмешательстве в тайваньский вопрос. В публикации отмечается, что США намеренно провоцируют Пекин, понимая, что такие действия противоречат принципу одного Китая. Пекин не откажется от применения силы для противостояния иностранному вмешательству, сказано в материале. 

Согласно последней информации, США передадут Тайваню оружие на $500 млн. Передача состоится по ускоренной процедуре, которая применяется для оказания военной помощи Украине. Оружие будет выделено из американских запасов. Недовольство Пекина очевидно, но ответ на провокации США не ограничится одними заявлениями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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