РИА Новости: Малайзия ждет, что около 100 тыс. туристов из РФ посетят страну

Сегодня, 12:29

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РИА Новости: Малайзия ждет, что около 100 тыс. туристов из РФ посетят страну
Фото из открытых источников

По итогам 2023 года в Малайзии может побывать около 100 тыс. туристов из России.

Об этом сообщил заместитель директора туристического офиса при посольстве в Москве «Tourism Malaysia» Зулькифли Бин Мохамед, передает РИА Новости.

Он отметил, что число российских туристов после отмены коронавирусных ограничений в Малайзии растет. И в текущем году этот рост действительно значительный.

«В 2023 году, до мая, Малайзию посетили более 59 тыс. российских туристов, в сравнении с 2021 годом, когда была пандемия, рост произошел более чем на 37%», — отметил Зулькифли.

Он добавил, что в Малайзии ожидают рост российских туристов до 100 тыс. в текущем году. По его словам, в Малайзии российских туристов ожидают и считают их «наиболее приоритетными».

Стоит отметить, что сейчас туристам из РФ сложно организовать отдых в Европе, поэтому многие изучают новые направления. Этим и объясняется интерес к отдыху в Малайзии. Но, как отмечают многие россияне, которые там уже отдыхали, далеко не всегда отдых в Малайзии можно сравнить с уровнем сервиса в Европе. Но рассматривают Малайзию как возможность получить новые впечатления от путешествия в экзотическую страну.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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