NYT: ВС РФ принялись использовать новую тактику с поджиганием минных полей

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
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О новой тактике, которую принялись использовать солдаты ВС РФ на Запорожском направлении фронта, рассказала газета «The New York Times». Суть ее в поджигании установленных ранее плотных минных полей, чтобы затормозить планы противника по продвижению вперед.
«К примеру, русские заполняют горючим веществом заминированное поле, и, как только украинцы приступают к расчистке «окна», сбрасывают гранату с дрона, вызывая море огня и взрывов», — сказано в статье.
Тотальное минирование местности ВС РФ вынудило украинские войска сосредоточить внимание на взятие под свой контроль дорог с твердым покрытием. Мины на таких трассах легче выявлять и обезвреживать.
В то же время ВС РФ стремятся к тому, чтобы противник и в этом случае не имел возможности быстро продвинуться вперед. Вдоль дорог с твердым покрытием россияне установили бетонные бункеры для пулеметчиков, а БПЛА ни на мгновение не снимают наблюдение с трасс.
Наступать украинским войскам тяжело еще и потому, что обороняющиеся российские войска превосходят их по количеству живой силы, танков, БПЛА и средств артиллерии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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