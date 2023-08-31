NYT: ВС РФ принялись использовать новую тактику с поджиганием минных полей

Сегодня, 10:54

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NYT: ВС РФ принялись использовать новую тактику с поджиганием минных полей
Фото из открытых источников

О новой тактике, которую принялись использовать солдаты ВС РФ на Запорожском направлении фронта, рассказала газета «The New York Times». Суть ее в поджигании установленных ранее плотных минных полей, чтобы затормозить планы противника по продвижению вперед.

«К примеру, русские заполняют горючим веществом заминированное поле, и, как только украинцы приступают к расчистке «окна», сбрасывают гранату с дрона, вызывая море огня и взрывов», сказано в статье.

Тотальное минирование местности ВС РФ вынудило украинские войска сосредоточить внимание на взятие под свой контроль дорог с твердым покрытием. Мины на таких трассах легче выявлять и обезвреживать.

В то же время ВС РФ стремятся к тому, чтобы противник и в этом случае не имел возможности быстро продвинуться вперед. Вдоль дорог с твердым покрытием россияне установили бетонные бункеры для пулеметчиков, а БПЛА ни на мгновение не снимают наблюдение с трасс.

Наступать украинским войскам тяжело еще и потому, что обороняющиеся российские войска превосходят их по количеству живой силы, танков, БПЛА и средств артиллерии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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