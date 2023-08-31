«The Guardian»: США предлагают Украине обменять полуостров Крым на членство в НАТО

США начали предлагать Украине рассмотреть возможность отказаться от возвращения Крыма в обмен на членство в НАТО. Об этом пишет в своей сегодняшней статье британская газета «The Guardian».

Обозреватели издания подчеркивают, что предложение к Киеву отказаться от полуострова Крым в обмен на достижение такой цели, как членство в Североатлантическом Альянсе, возникло на фоне неопределенности российско-украинского вооруженного конфликта, который может затянуться на долгие годы.

Военный историк Фрэнк Ледвидж, автор статьи, указывает, что возникла необходимость разработки плана мирного урегулирования, который бы объединил Запад. Даже если он будет отличаться от предложенного Украиной.

В статье также идет речь о том, что часть членов администрации президента США опасаются ядерной эскалации. Поэтому не так много желающих оказывать поддержку Украине в вопросах возвращения Крыма.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»