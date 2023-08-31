РИАН: капитуляция Японии в 1945 позволила людям вздохнуть свободно

Сегодня, 09:34

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РИАН: капитуляция Японии в 1945 позволила людям вздохнуть свободно
Фото из открытых источников

Русский эмигрант православный священник Георгий Ларин, живший в Китае под японской оккупацией, рассказал о том, что после капитуляции Японии люди стали жить лучше.

15 августа 1945 года японский император Хирохито объявил о капитуляции, пишет РИА Новости. Официальные документы о капитуляции Японии подписали 2 сентября 1945 года.

«Безусловно, мы почувствовали облегчение, когда война завершилась. Вокруг снова стало мирно, бомбежки прекратились», — рассказал Ларин.

Сейчас ему 88 лет. Всю войну он с родителями прожил в Шанхае. В тот период продукты они могли получить только по карточкам. А после войны карточную систему отменили.

Японцы, отметил Ларин, не притесняли русских эмигрантов. Но строго следили за тем, чтобы все соблюдали комендантский час. Он вспоминает, что американские войска часто бомбили Шанхай, где располагались японские военные объекты, но ни одна бомба за всю войну не попала в русский кафедральный собор.

Напомним, в 2023 году в наименование дня воинской славы России было возвращено упоминание о победе над Японией: «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)». 

В Токио же заявили, что это может стать причиной обострения отношений между Японий и РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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