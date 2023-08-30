«Le Monde»: США не могут помочь ВС Украины в борьбе с российскими укреплениями

Сегодня, 11:59

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«Le Monde»: США не могут помочь ВС Украины в борьбе с российскими укреплениями
Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки не могут помочь Вооруженным силам Украины в преодолении российской линии обороны с мощными инженерными укреплениями, поскольку у их армии подобный боевой опыт отсутствует. Об этом говорится в статье французской газеты «Le Monde», которая приводит мнение Дары Мэссикот, эксперта американской некоммерческой исследовательской организации RAND.

«На данный момент армия Украины пробует преодолеть одну из наиболее сложных оборонительных линий, которые мы видели за последние десятилетия. У американских военных просто отсутствует опыт борьбы с подобной без превосходства в воздухе», — говорит специалист.

Поэтому американская модель наступления без авиации просто недееспособна и бесполезна в ходе боевых действий на территории Украины, заключили в «Le Monde».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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