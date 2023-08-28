Экс-разведчик Шаффер: ВСУ добились бы больших успехов, если бы слушали США

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Экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в своем интервью YouTube-каналу «Judging Freedom» заявил, что если бы контрнаступление ВСУ планировали США, украинцы добились бы более значимых результатов.
«У нас есть эффективные бронетанковые соединения, главное предназначение которых именно в том, чтобы проникать вглубь обороны противника», — объяснил военный эксперт.
Американские военные советники часто принимают участие в совещаниях с командованием ВС Украины и консультируют его. Однако, их советы не всегда принимаются во внимание.
Причин, по мнению Шаффера, может быть две.
«Либо у нас некомпетентные командиры и генералы на поле боя, либо украинцы просто не принимают указаний», — отметил бывший разведчик.
Еще одна проблема ВСУ, по мнению Шаффера — невозможность составить единый план сражения при планировании операций в ходе контрнаступления. Это он объяснил тем, что офицеры ВСУ обучались в разных странах НАТО. Невзирая на единый стандарт Альянса, у каждого из его участников свой подход к военному планированию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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