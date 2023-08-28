РСТ: Порядка 5 млн организованных туристов из России летом побывали за рубежом

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Вице-президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал представителям средств массовой информации о том, что ориентировочно 5 миллионов организованных российских туристов совершили путешествия за границу летом в нынешнем сезоне.
«5 миллионов организованных туристов путешествовали за три летних месяца в другие мировые государства», — приводят сейчас слова вице-президента РСТ журналисты.
При этом корреспонденты акцентируют внимание на том, что чаще всего российские граждане приобретали туры в такие государства: Турция, Абхазия и ОАЭ.
Прежде стало известно, что Россия заняла пятое место по турпотоку в Израиле впервые за семь месяцев текущего года. Так, всего с начала 2023 года еврейское государство посетили 117 400 россиян. В сравнении с тем же самым периодом прошлого года рост турпотока оказался равен 80%.
Такие известия сообщают журналисты новостного издания «Интерфакс».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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