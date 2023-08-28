В Великобритании сокращают численность армии

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Великобритания не хочет содержать большое количество военнослужащих, поэтому командование решило сократить их число и вложить деньги в другие сферы. В Минобороны страны заявили, что армия будущего будет более компактной, смертоносной и маневренной, чтобы эффективно соответствовать текущим и будущим угрозам.
Несмотря на д****ы в парламенте, к 2025 году правительство сократит штатную численность ВС с 76 000 до 72 500 человек. По данным отчета, численность ВМС и Корпуса морской пехоты будет сокращена до 29 350 человек, а численность армии составит 74 830 человек. Штат ВВС будет составлять 29 380 человек. Всего в армии останется 133 570 человек, что на 2,4% меньше, чем в минувшем году.
Армейский резерв увеличат до 30 100 военнослужащих. В парламенте не все согласны с такой перспективой. Некоторые парламентарии указывают на то, что для выполнения роли Британии в НАТО требуется не менее 80 тыс. бойцов. В ответ министр обороны Бен Уоллес заявил, что сокращение личного состава компенсируют модернизация и технологический прогресс.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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