Греция может передать Германии танки Leopard для Киева

Сегодня, 10:49

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Греция может передать Германии танки Leopard для Киева
Фото из открытых источников

Греция может отправить в Германию танки Leopard 1A5, чтобы их отремонтировать, а потом отправить в Украину. Как передает греческое издание «Flight», речь идет о сотне боевых машин.

Танки Leopard 1A5 итальянская армия сняла с вооружения в начале предыдущего десятилетия. В 2016 году списанную боевую технику приобрела швейцарская компания Ruag. Взамен Греция получит от Берлина модернизированные боевые машины, купленные у швейцарской компании.

Швейцария, которая декларирует нейтральный статус, не может отдать танки Украине напрямую, но может передать их другой стране. Таким образом, Германия поможет Греции получить швейцарские танки, а свои передаст Киеву.

В настоящее время Leopard 1A5 по-прежнему находятся на хранении в Италии в связи с расследованием, проводимым швейцарскими властями. Вопрос об отправке техники Киеву поступил на повестку дня после недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Грецию, где представители НАТО призвали входящие в Альянс страны поддержать Киев.

За позицией Афин в этом вопросе внимательно следят. Греция пытается внести вклад в оборону Украины и в то же время сохранить свою геополитическую позицию, особенно по отношению к Турции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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