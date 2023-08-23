Граждане России и Украины составили 10% населения Черногории

В Черногории проживает около 60 тысяч граждан Украины и России. Россияне и украинцы составляют 10% от общего числа населения страны, но эмигрантов по ошибке принимают за туристов.

Директор НПО «Центр по исследованию и развитию туризма» Петар Голубович сказал, что в Черногории находится множество иностранцев, не являющихся туристами. Министр экономического развития и туризма Черногории Горан Джурович сообщил о 453 млн евро доходов от туризма в первом полугодии. Этот показатель на 90% больше, чем показатель за тот же период минувшего года.

На эту цифру отреагировал президент страны Яков Милатович, который отметил, что причина всплеска показателей кроется в инфляции и в находящихся в стране из-за вооруженного конфликта украинцах и россиянах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»