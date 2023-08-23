Граждане России и Украины составили 10% населения Черногории

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
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В Черногории проживает около 60 тысяч граждан Украины и России. Россияне и украинцы составляют 10% от общего числа населения страны, но эмигрантов по ошибке принимают за туристов.
Директор НПО «Центр по исследованию и развитию туризма» Петар Голубович сказал, что в Черногории находится множество иностранцев, не являющихся туристами. Министр экономического развития и туризма Черногории Горан Джурович сообщил о 453 млн евро доходов от туризма в первом полугодии. Этот показатель на 90% больше, чем показатель за тот же период минувшего года.
На эту цифру отреагировал президент страны Яков Милатович, который отметил, что причина всплеска показателей кроется в инфляции и в находящихся в стране из-за вооруженного конфликта украинцах и россиянах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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