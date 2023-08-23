«The Independent»: В США учительницу задержали за распитие алкоголя на уроке

В американском штате Оклахома 53-летняя учительница третьего класса в свой первый рабочий день позволила себе распитие алкоголя на уроке и была задержана полицией. О вопиющем инциденте рассказала «The Independent».

Кимберли Коутс в конце рабочего дня попала в поле зрения администрации школы. Ее внешний вид одному из сотрудников показался подозрительным. У женщины были красные и влажные глаза, а говорила она с большим трудом. В учебное заведение в 15:20 вызвали полицейских.

Стражи порядка установили, что педагог на самом деле была в состоянии алкогольного опьянения. Дыхательный тест показал, что количество алкоголя в крови у Кимберли втрое превышает установленный законом показатель.

Учительница была вынуждена признать, что употребляла вино — выпила половину коробки. Начала употреблять спиртное в 08:25 утра, а закончила только около 15:00.

Коутс была арестована. Учительнице инкриминируют пребывание в состоянии опьянения в общественном месте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»