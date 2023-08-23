«The Independent»: В США учительницу задержали за распитие алкоголя на уроке

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В американском штате Оклахома 53-летняя учительница третьего класса в свой первый рабочий день позволила себе распитие алкоголя на уроке и была задержана полицией. О вопиющем инциденте рассказала «The Independent».
Кимберли Коутс в конце рабочего дня попала в поле зрения администрации школы. Ее внешний вид одному из сотрудников показался подозрительным. У женщины были красные и влажные глаза, а говорила она с большим трудом. В учебное заведение в 15:20 вызвали полицейских.
Стражи порядка установили, что педагог на самом деле была в состоянии алкогольного опьянения. Дыхательный тест показал, что количество алкоголя в крови у Кимберли втрое превышает установленный законом показатель.
Учительница была вынуждена признать, что употребляла вино — выпила половину коробки. Начала употреблять спиртное в 08:25 утра, а закончила только около 15:00.
Коутс была арестована. Учительнице инкриминируют пребывание в состоянии опьянения в общественном месте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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