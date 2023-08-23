В Турции предлагают исключить алкоголь из системы «all inclusive» для снижения цен

Турецкая туристическая индустрия хочет исключить бесплатный алкоголь из системы «all inclusive» в отелях, чтобы снизить цены на отдых, пишет «Turizm Guncel». С такой инициативой выступил гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур.

Дело в том, что горячительные напитки являются значительной частью расходов всех отельеров, сказал он. Угур уверен, что исключение спиртных напитков из системы позволит снизить расходы, а туры станут более доступными. При этом туристам предоставится возможность приобрести «алкогольные пакеты» дополнительно.

Ранее эксперт туристического рынка Саваш Даш заявил, что отдых на турецких курортах подорожал для россиян из-за роста цен на продукты, электроэнергию и топливо. Также стало известно, что Турция названа одним из самых массовых туристических направлений предстоящей осенью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»