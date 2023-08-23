Доцент Гареев: стоимость отдыха в Таиланде, Ливане и на Мальдивах упала на треть

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Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев сообщил, что отдых в Таиланде, ОАЭ и на Мальдивах подешевел на треть. Так, путешествия в Таиланд упали в цене на 30%. 11 ночей в трехзвездочном отеле с завтраками на двоих стоит около 109 тыс. рублей.
Недельный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле на Мальдивах будет стоить от 250 тыс. рублей. В эту сумму вошли завтрак и перелет. Однако ожидается, что тарифы подорожают с 30 октября.
Отдых в ОАЭ в сентябре-октябре на двоих обойдется минимум в 90 тыс. рублей. Словом, в конце августа-начале сентября можно отправиться на отдых в эти страны, не потратив при этом больших сумм. Что касается Ливана, то еще недавно туда могли отправиться только очень состоятельные люди. Сейчас недельный тур в эту страну для двоих стоит от 180 тыс. рублей. А вот стоимость туров в Турцию и Египет из-за роста цен на услуги и волатильности курса валют заметно повысилась.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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