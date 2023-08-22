«Был уверен, что Путин все простит»: что пишут зарубежные СМИ о гибели основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
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Новости о падении самолета Embraer Legacy Евгения Пригожина вечером 23 августа попали в топ не только отечественных СМИ, но и зарубежных. Западные СМИ точно так же выдвигают различные версии случившегося.
Итальянская газета Corriere della Sera считает, что бизнес-джет Пригожина был сбит, так как за 12 минут, что длился его полет, аномалий в воздухе либо скорости борта зафиксировано не было. По мнению авторов, самолет мог быть поражен ракетой или же случился взрыв непосредственно на борту.
«Конструкция кажется в основном неповрежденной, но когда она оказывается на земле, можно увидеть дыры, которые, возможно, образовались от зенитных боеприпасов», - приводит цитату Forbes.
Немецкий Focus пишет, что новость о гибели Пригожина не является удивительной. Однако в свете случившегося, полагают авторы, в высоких кабинетах «очень занервничали».
«В этой катастрофе все было необычно: и быстро появившееся сообщение Росавиации о том, что на борту был руководитель «Вагнера», и непосредственная близость места происшествия к военному ракетному складу, откуда могли быть запущены зенитные ракеты», - пишет австрийская Kurier.
Журналисты предлагают версию с несчастным случаем даже не рассматривать.
Вацлав Радзивинович из польской Gazeta Wyborcza обратил внимание на то, что многие в гибель Евгения Пригожина не верят и считают, что он мог инсценировать собственную смерть. Даже если экспертиза докажет обратное, легенда эта проживет еще долго, заверил он.
New York Post называет Пригожина «диссидентом» и допускает, что именно это его и погубило.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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