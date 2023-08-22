Германия впервые поставила Украине ракеты для американских Patriot

Невзирая на убежденность многих отечественных и зарубежных военных экспертов в том, что Запад устанет оказывать военную поддержку Украине и существенно сократит поставки вооружений, пока что этого не происходит. Скорее, наоборот: номенклатуру поставок расширяют даже европейские страны. Германия, к примеру, впервые поставила Киеву ракеты для американских систем ПВО/ПРО Patriot.

Сообщение об этом появилось на сайте правительства ФРГ, передает «Пятый канал». По понятным причинам, количество поставленных к Patriot ракет немецкая сторона не уточнила.

Норвежский телеканал TV2 сегодня сообщил о том, что Норвегия вслед за Нидерландами и Данией поставит ВС Украины многоцелевые истребители F-16. Однако официального заявления на этот счет сделано не было.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»