Германия впервые поставила Украине ракеты для американских Patriot

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Невзирая на убежденность многих отечественных и зарубежных военных экспертов в том, что Запад устанет оказывать военную поддержку Украине и существенно сократит поставки вооружений, пока что этого не происходит. Скорее, наоборот: номенклатуру поставок расширяют даже европейские страны. Германия, к примеру, впервые поставила Киеву ракеты для американских систем ПВО/ПРО Patriot.
Сообщение об этом появилось на сайте правительства ФРГ, передает «Пятый канал». По понятным причинам, количество поставленных к Patriot ракет немецкая сторона не уточнила.
Норвежский телеканал TV2 сегодня сообщил о том, что Норвегия вслед за Нидерландами и Данией поставит ВС Украины многоцелевые истребители F-16. Однако официального заявления на этот счет сделано не было.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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