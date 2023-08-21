На Урале простились с убийцей инвалида Димы Рудакова, ушедшим на СВО РФ из колонии
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Жительница Подмосковья Татьяна приехала на Сицилию погостить у друга. Там она отправилась в горы в 40-градусную жару, и почувствовала недомогание. Женщина обратилась в ближайший медпункт, где ее приняли без очереди.
Россиянка рассказала, что ей померили давление — верхнее значение оказалось больше 200 единиц. В тот момент женщина была почти без сознания, и ей оказали первую помощь — поставили катетер в руку и ввели нужный препарат.
Россиянку перенаправили в местный госпиталь, где она прошла обследование у кардиолога. Пациенты больницы пропустили ее вперед, а врачи не взяли с нее ни копейки. У женщины не было с собой документов, но ей все равно оказали помощь. Россиянка предположила, что к ней хорошо отнеслись в больнице, потому что ее сопровождал итальянец.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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