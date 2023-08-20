В Испании четыре британца заплатили по два миллиона рублей за прыжки по балконам

Гастрономические туры в РФ: где вкусно поесть и сколько это стоит
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Британское издание Daily Mail сообщает, что на территории испанского курорта Магалуф четверо туристов были оштрафованы за прыжки по балконам отеля. Правонарушители из Великобритании были задержаны в одной из гостиниц. Мужчины перепрыгивали с одного балкона на другой и даже прыгали оттуда в бассейн.
Администрация гостиницы приняла решение оштрафовать их согласно законам страны. Как заявили власти города, поведение туристов могло привести к тяжелым травмам. Теперь каждому из нарушителей придется заплатить по 30 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей).
Пока неизвестно, приехали ли эти мужчины вместе отдыхать или же познакомились на курорте и решили похулиганить.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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