В Испании четыре британца заплатили по два миллиона рублей за прыжки по балконам

Британское издание Daily Mail сообщает, что на территории испанского курорта Магалуф четверо туристов были оштрафованы за прыжки по балконам отеля. Правонарушители из Великобритании были задержаны в одной из гостиниц. Мужчины перепрыгивали с одного балкона на другой и даже прыгали оттуда в бассейн.

Администрация гостиницы приняла решение оштрафовать их согласно законам страны. Как заявили власти города, поведение туристов могло привести к тяжелым травмам. Теперь каждому из нарушителей придется заплатить по 30 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей).

Пока неизвестно, приехали ли эти мужчины вместе отдыхать или же познакомились на курорте и решили похулиганить.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»