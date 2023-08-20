Близость России отпугивает поляков от приграничного курорта Пяски

Сегодня, 17:29

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Близость России отпугивает поляков от приграничного курорта Пяски
Фото из открытых источников

Так называемая «тень России» может быть одной из причин, которая отпугивает поляков от курорта Пяски, расположенного почти на границе с РФ. Теперь популярный польский курорт пустует. Местное население не чувствует себя в безопасности, отдыхая в приграничной зоне.

Однако некоторые поляки не считают границу с Россией самым опасным местом. Они не поддаются страхам и наслаждаются отдыхом на берегу Балтийского моря. По мнению отважных купальщиков, более опасно находиться на курорте в городе Сувалки. Речь идет о «Сувалском коридоре», который находится между Беларусью и российским Калининградом. Местные СМИ подливают масла в огонь, запугивая поляков «российской агрессией». Пресса пишет  о возможности прорыва войск по сухопутному пути в Калининград. Но на отток туристов повлияла не только политика, но и прохладная погода.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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