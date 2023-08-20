Близость России отпугивает поляков от приграничного курорта Пяски

Так называемая «тень России» может быть одной из причин, которая отпугивает поляков от курорта Пяски, расположенного почти на границе с РФ. Теперь популярный польский курорт пустует. Местное население не чувствует себя в безопасности, отдыхая в приграничной зоне.

Однако некоторые поляки не считают границу с Россией самым опасным местом. Они не поддаются страхам и наслаждаются отдыхом на берегу Балтийского моря. По мнению отважных купальщиков, более опасно находиться на курорте в городе Сувалки. Речь идет о «Сувалском коридоре», который находится между Беларусью и российским Калининградом. Местные СМИ подливают масла в огонь, запугивая поляков «российской агрессией». Пресса пишет о возможности прорыва войск по сухопутному пути в Калининград. Но на отток туристов повлияла не только политика, но и прохладная погода.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»