Близость России отпугивает поляков от приграничного курорта Пяски

Гастрономические туры в РФ: где вкусно поесть и сколько это стоит
Российские путешественники и туристы все больше убеждаются в том, что гастротуры — весьма приятный, вкусный и...Подробнее
Так называемая «тень России» может быть одной из причин, которая отпугивает поляков от курорта Пяски, расположенного почти на границе с РФ. Теперь популярный польский курорт пустует. Местное население не чувствует себя в безопасности, отдыхая в приграничной зоне.
Однако некоторые поляки не считают границу с Россией самым опасным местом. Они не поддаются страхам и наслаждаются отдыхом на берегу Балтийского моря. По мнению отважных купальщиков, более опасно находиться на курорте в городе Сувалки. Речь идет о «Сувалском коридоре», который находится между Беларусью и российским Калининградом. Местные СМИ подливают масла в огонь, запугивая поляков «российской агрессией». Пресса пишет о возможности прорыва войск по сухопутному пути в Калининград. Но на отток туристов повлияла не только политика, но и прохладная погода.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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