На Западе темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины сочли неудовлетворительными и вот уже несколько недель кряду СМИ выносят это на первые полосы своих страниц. Приводятся различные мнения, критикуется тактика командования украинских войск, которое придерживается собственной тактики и стратегии и не следует советам специалистов из Штатов и Европы.

Однако вся правда в том, пишут обозреватели журнала «Economist», что Запад не предоставил Украине достаточное количество ресурсов для того, чтобы ВСУ могли прибегать к лобовым атакам, на которых он так настаивает.

Источник в украинском Генштабе рассказал, что партнеры Киева передали лишь 60 танков Leopard, хотя обещали больше сотни. Поставленного количества оказалось недостаточно для прорыва мощной российской обороны. Кроме того, у ВСУ нехватка машин для разминирования. Из-за их недостаточного количества даже приходилось сдвигать сроки начала контрнаступления.

«У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад», — констатировал источник издания.

Журналисты, описывая положение дел с поставками военной техники, в заключение отметили, что недостаточная поддержка контрнаступления сильно «расстраивает» Киев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»