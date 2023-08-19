110-летний отец 12 детей женился в четвертый раз

110-летний мужчина из Пакистана женился на 55-летней женщине.

Для мужчины это уже четвертый брак, о чем сообщает «24 News HD», передает «Лента.ру». У Абдулы Ханана Свати из округа Мансехра провинции Хайбер-Пахтунхва 12 детей. Вместе с внуками и правнуками семья молодожена насчитывает 84 человека.

Свадебную церемонию провели в местной мечети. На свадьбу пришли 6 сыновей и 6 дочерей жениха. Муж по традиции заплатил семье своей жены выкуп. Он составил пять тысяч рупий, что по нынешнему курсу около 5,6 тыс. рублей.

Свадьба долгожителя наделала много шума в Пакистане. Ее освещали некоторые СМИ, поэтому о ней стало известно даже в других странах. Как отреагировали дети молодожена на то, что их отец женился снова, не сообщается. Также не сообщается ничего и о судьбе предыдущих жен долгожителя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»