110-летний отец 12 детей женился в четвертый раз

«Ъ»: Власти в РФ поработали над удержанием курса доллара ниже 100 рублей
Чтобы удержать рубль от девальвации, властям РФ пришлось предпринять ряд серьезных шагов. Эксперты говорят о том, что...Подробнее
110-летний мужчина из Пакистана женился на 55-летней женщине.
Для мужчины это уже четвертый брак, о чем сообщает «24 News HD», передает «Лента.ру». У Абдулы Ханана Свати из округа Мансехра провинции Хайбер-Пахтунхва 12 детей. Вместе с внуками и правнуками семья молодожена насчитывает 84 человека.
Свадебную церемонию провели в местной мечети. На свадьбу пришли 6 сыновей и 6 дочерей жениха. Муж по традиции заплатил семье своей жены выкуп. Он составил пять тысяч рупий, что по нынешнему курсу около 5,6 тыс. рублей.
Свадьба долгожителя наделала много шума в Пакистане. Ее освещали некоторые СМИ, поэтому о ней стало известно даже в других странах. Как отреагировали дети молодожена на то, что их отец женился снова, не сообщается. Также не сообщается ничего и о судьбе предыдущих жен долгожителя.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Чтобы удержать рубль от девальвации, властям РФ пришлось предпринять ряд серьезных шагов. Эксперты говорят о том, что...Подробнее
В Великобритании рыбак выловил в реке страшное существо с большим количеством огромных зубов. Об этом пишет «The Daily...Подробнее
Российские путешественники и туристы все больше убеждаются в том, что гастротуры — весьма приятный, вкусный и...Подробнее
Киев заявил, что не будет договариваться с Москвой по поводу продления соглашения о транспортировке газа из России в...Подробнее
Истинная цель контрнаступления, которое ведут Вооруженные силы Украины, является максимальное уничтожение живой силы ВС...Подробнее
Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk снова работал в акватории Черного моря близ...Подробнее