В США набирает обороты «программа чипирования детей». Собирают даже запах

В США набирает обороты программа чипирования детей. Пока вживлять детям чипы не предлагают, но собирается максимально полная информация о юных жителях страны. Это происходит под предлогом создания более эффективной системы поиска пропавших и похищенных детей. Даже самые ярые сторонники идеи вживления в мозг чипов вынуждены признать, что сложность человеческого организма настолько высока, что подобные манипуляции невозможны при современных технологиях. Однако инициаторам чипирования хватает уже имеющихся технических средств.

Родителям предлагают собрать и передать в соответствующие органы фотографии, видео и отпечатки пальцев, а также биометрические данные их детей. Это сведения о росте, весе, особых приметах и анализе ДНК. Собирается даже информация о запахе ребенка, которая будет храниться в специальной базе данных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»