«Sabah»: Переговоры с участием России и Украины по возобновлению зерновой сделки могут пройти в Стамбуле

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Турция совместно с Организацией объединенных наций разрабатывают проектные предложения по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщает турецкое издание «Sabah», передает «МК».
Отмечается, что технические переговоры с участием Москвы и Киева могут состояться в Стамбуле.
Анкара и ООН работают над предложениями по зерновому коридору с украинских портов во избежание множества глобальных проблем — увеличения миграционных потоков, нестабильности в развивающихся странах и так далее.
Ключевую роль в возобновлении зерновой сделки, благодаря своим прилагаемым дипломатическим усилиям, может сыграть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркивает издание.
Журналисты напоминают, что вскоре планируется его встреча с российским коллегой. Переговоры двух президентов могут стать решающими в процессе решения вопроса с возобновлением Черноморской зерновой инициативы.
Зерновая сделка, напомним, была приостановлена на следующий день после подрыва украинским морским беспилотником Крымского моста — с 18 июля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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