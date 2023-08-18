«Sabah»: Переговоры с участием России и Украины по возобновлению зерновой сделки могут пройти в Стамбуле

Турция совместно с Организацией объединенных наций разрабатывают проектные предложения по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщает турецкое издание «Sabah», передает «МК».

Отмечается, что технические переговоры с участием Москвы и Киева могут состояться в Стамбуле.

Анкара и ООН работают над предложениями по зерновому коридору с украинских портов во избежание множества глобальных проблем — увеличения миграционных потоков, нестабильности в развивающихся странах и так далее.

Ключевую роль в возобновлении зерновой сделки, благодаря своим прилагаемым дипломатическим усилиям, может сыграть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркивает издание.

Журналисты напоминают, что вскоре планируется его встреча с российским коллегой. Переговоры двух президентов могут стать решающими в процессе решения вопроса с возобновлением Черноморской зерновой инициативы.

Зерновая сделка, напомним, была приостановлена на следующий день после подрыва украинским морским беспилотником Крымского моста — с 18 июля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»