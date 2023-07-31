Туристы на Ибице устроили жестокую массовую драку с местными

Сегодня, 16:04

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Туристы на Ибице устроили жестокую массовую драку с местными
Фото из открытых источников

На Ибице уличные продавцы жестоко избили туристов из Великобритании. Об этом происшествии рассказывает Daily Mail, передает Лента.ру.

Отмечается, что драку с уличными продавцами начали британцы. Произошло это на курорте Сан-Антонио. Все, что происходило, сняли уличные камеры. И в кадр попал момент, когда продавцы жестко избили одного из британцев ногами. Хотя все участники драки скрылись с места происшествия, полиция ведет расследование.

Стоит отметить, что британцы нередко попадают в подобные инциденты во время отдыха. Их даже назвали самой неприятной нацией жители испанской Майорки. Они жалуются на то, что постоянно страдают от выходок пьяных британских туристов, которые, перебрав лишнего, либо устраивают драки, либо валяются на улице без сознания. А некоторые раздеваются до гола и гадят в садах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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