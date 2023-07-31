Вице-президент АТА Алексан Мкртчян: нельзя говорить о запрете россиянам приезжать в Грузию

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян высказался о том, могут ли россиянам запретить приезжать в Грузию.

Он уверен, что никаких оснований говорить о том, что гражданам РФ запретят посещать Грузию, он не видит, передает телеканал «360». По его словам, грузинские курорты готовы принимать российских туристов. Поэтому не стоит остро реагировать на антироссийские акции протеста, которые устроили активисты в порту Батуми, когда туда заходил лайнер Astoria Grande с россиянами на борту.

«То, что мы видели 27 и 31 июля — вот эти выходки 40-50 человек, — грузинский народ уже осудил. Более того, участников этих акций арестовала грузинская полиция», — сказал Мкртчян.

Хотя администрация круиза поспешила отменить заход лайнера в Батуми, но, он уверен, нужно было продолжать осуществлять поездки в Грузию. При этом местные активисты заявляют, что будут и далее протестовать против того, чтобы российские туристы приезжали в их страну.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»