В АТОР о высоких ценах на отдых в Турции: «Такого не было за всю историю»

Сегодня, 13:49

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В АТОР о высоких ценах на отдых в Турции: «Такого не было за всю историю»
Фото из открытых источников

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что нынешним летом Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих направлений для российских туристов, а Россия оказалась наиболее дешевым. 

Ломидзе подчеркнула, что такая ситуация сложилась впервые за всю историю туризма, поскольку турецкие курорты всегда считались доступными. Как сказала эксперт, средняя стоимость отдыха в стране на двоих составляет 183 000 рублей. На возникшую проблему пришлось отреагировать представителям турецких курортов. Они предложили горящие туры и снижение стоимости. Однако, для российских туристов даже такие предложения являются дорогостоящими. 

Ломидзе также сказала, что этим летом самым дорогим направлением являются Мальдивы, где десятидневный отдых стоит в среднем 390 тысяч на двоих. Второе место по дороговизне занимает Куба со средним чеком 238 тыс. на двоих. Третье место у Шри-Ланки — 213 тысяч на двоих на 10 дней, далее следует Турция.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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