В АТОР о высоких ценах на отдых в Турции: «Такого не было за всю историю»

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти
Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...Подробнее
Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что нынешним летом Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих направлений для российских туристов, а Россия оказалась наиболее дешевым.
Ломидзе подчеркнула, что такая ситуация сложилась впервые за всю историю туризма, поскольку турецкие курорты всегда считались доступными. Как сказала эксперт, средняя стоимость отдыха в стране на двоих составляет 183 000 рублей. На возникшую проблему пришлось отреагировать представителям турецких курортов. Они предложили горящие туры и снижение стоимости. Однако, для российских туристов даже такие предложения являются дорогостоящими.
Ломидзе также сказала, что этим летом самым дорогим направлением являются Мальдивы, где десятидневный отдых стоит в среднем 390 тысяч на двоих. Второе место по дороговизне занимает Куба со средним чеком 238 тыс. на двоих. Третье место у Шри-Ланки — 213 тысяч на двоих на 10 дней, далее следует Турция.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...Подробнее
Политолог Ростислав Ищенко уверен в том, что Запад будет выдвигать ультиматум Москве, чтобы вынудить принять условия,...Подробнее
Родственники военных из Самары рассказали о том, сколько платят добровольцам, которые отправились на фронт, чтобы...Подробнее
Житель Лос-Анджелеса родился с редкой генетической аномалией — дифаллией. Эта патология предполагает развитие двух...Подробнее
С мая этого года 25-летняя жительница Краснодара Дарья работает русалкой в Китае. Девушка узнала об этой профессии...Подробнее
Посадочные талоны на самолет представляют собой потенциальную опасность, поэтому их надо вовремя утилизировать. Они...Подробнее