Американский сенатор Вэнс предлагает ввести денежный залог для туристов

Сегодня, 12:39

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Американский сенатор Вэнс предлагает ввести денежный залог для туристов
Фото из открытых источников

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс выступил с инициативой относительно метода борьбы с нелегальной иммиграцией. Политик считает, что при получении визы на въезд в США иностранец должен внести залог в размере от $5 до $15 тысяч. Эти деньги будут переданы в Департамент внутренней безопасности и станут гарантией того, что человек покинет страну в соответствии с его визой. 

Залоговую сумму вернут иностранцу, если он будет придерживаться правил выезда. Однако, эксперты считают, что предложение Вэнса противоречит здравому смыслу, так как в случае появления подобного закона множеству людей, которые прибывают в страну по неиммиграционным визам, придется искать дополнительные средства. 

Речь идет о студентах, бизнесменах и религиозных деятелях. Такой закон может подорвать общественную жизнь в стране. Кроме того, число иностранцев, остающихся в стране после окончания действия их виз, не настолько велико, чтобы принимать такие меры. Намного опаснее мигранты, которые нелегально пересекают границы США. Между тем политологи отмечают, что предложение сенатора показывает, что американские избиратели требуют наведения порядка в миграционной сфере.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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