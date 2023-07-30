Самыми популярными направлениями у туристов РФ стали Турция, ОАЭ и Таиланд

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти
Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...Подробнее
Максимально востребованными направлениями у путешественников Российской Федерации в нынешнем сезоне являются Турция, Объединённые Арабские Эмираты и Таиланд. Об этом рассказали сотрудники Ассоциации туристических операторов России (АТОР).
Чиновники АТОР акцентировали внимание на том, что туристический поток из Российской Федерации в Таиланд увеличился ориентировочно в 10 раз, если сравнивать с аналогичным периодом минувшего года. Четвертое место по посещаемости занял Египет, пятое и шестое — Шри-Ланка и Мальдивы.
Несколько раньше вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Александр Курносов сообщил о том, что решение по освобождению туристических операторов от налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже путевок внутри Российской Федерации будет способствовать удешевлению летнего отдыха. Курносов подчеркнул, что до настоящего момента туроператоры были вынуждены добавлять 20% к стоимости проживания в гостиницах и отражать это в общей стоимости путевок. В связи с этим туроператоры оказывались вне конкуренции с гостиницами, а введение нулевого НДС для операторов позволит создать более конкурентную среду по ценам.
21 июля Государственная дума РФ приняла закон, который освобождает туроператоров от НДС при реализации путевок внутри страны.
Ранее россиянам назвали государства, в которых можно выгодно отдохнуть.
Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «Российский Вестник».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...Подробнее
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