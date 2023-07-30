В Китае начнут поощрять своих граждан за борьбу со шпионажем

Сегодня, 16:24

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В Китае начнут поощрять своих граждан за борьбу со шпионажем
Фото из открытых источников

В Китае правительство усиливает борьбу со шпионажем и будет поощрять граждан, которые передадут информацию о лицах, сотрудничающих со спецслужбами других стран.

В частности, уже приняты законы и правки, нацеленные на контроль за гражданами, которые занимаются шпионажем в пользу других стран на территории Поднебесной. Об этом пишет «Жэньминь жибао», передает Правда.ру.

При этом данные изменения пока не прописывают конкретно, как будут поощряться граждане, которые способствуют обеспечению национальной безопасности. Скорее всего, это будут довольно внушительные денежные поощрения.

Стоит отметить, что новые изменения запрещают гражданам Китая распространять информацию о госбезопасности и интересах страны. Также власти Китая будут иметь возможность получить доступ к данным о личной собственности отдельных лиц в рамках расследований дел о шпионаже.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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